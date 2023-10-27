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Adı edilenin kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, ayak ve el kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda bulunan inşaat aşamasındaki bir ikametgahın birinci katında, 72 yaşındaki Şakir Çağla evin duvarına sıva attığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin e düşerek yaralandığı bildirildi.

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