Açıklamada, yaşanan talihsizliklerin sorumluluğunun yalnızca doğal koşullara yüklenemeyeceği vurgulandı. Gerekli önlemlerin alınmaması, göletlerin genişletilmemesi ve rehabilite edilmemesinin taşkınlara yol açtığı belirtilerek, “Alınmayan tedbirler sonucu göletlerin taşması birçok zarar ve kayba sebep olmuştur” denildi.

İŞAD, bazı yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemesine rağmen kamuoyu önünde “kahramanlık” görüntüsü vermeye çalıştığını da ifade ederek, “İki günlük yoğun yağışla ülkenin birçok alanında infial yaratan bu tablo, yönetim ile acizlik arasındaki farkı açıkça ortaya koyuyor. Burası KKTC; her an her şey olabilir anlayışı toplumun kaderi olmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan açıklamada, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sahada özveriyle çalışan tüm emekçilere teşekkür edildi.

İŞAD, tüm ilgili makamları gerekli sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederek açıklamasını sonlandırdı.