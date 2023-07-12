Toplantı öncesinde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bugün asgari ücreti belirlemek istediklerini söyledi. 'Bugün asgari ücret düşük rakamlarda da tutulabilir' diyen Taçoy, "ancak bu rakama işçi bulamazsınız" diye konuştu.

Rakamlar üzerinden tartışmaları ortadan kaldırarak, anayasının eşitlik ilkesine göre hareket edeceklerini belirten Taçoy, hem çalışanın hem işverenin haklarını koruyarak komitenin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Serdaroğlu: Yüzde 42'lik artış oranının altını konuşmak abestir

İşçi temsilcisi Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da konuşmasına 'umarım bugün güzel haberlerle buradan çıkarız' diye başladı.

Asgari ücretlinin artış haberine odaklandığını anlatan Serdaroğlu, işveren tarafını eleştirdi. İşverenler Sendikasının 'toplantıya katılmayacağım' dedikten sonra karar değiştirerek geldiğini belirterek, 'prim desteği verildi mi?' bunu öğrenmek istiyoruz' diye konuştu.

"İşveren memnun olacak, işçi de memnun olacak"

'İşveren memnun olacak, işçi de memnun olacak' diyen Serdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Zamlar aldı başını gidiyor. Refah diyorlar, KDV indirimi diyorlar ama mutfakta hiçbirini hissetmiyoruz. Denetimlerin yapılmasını istiyoruz. Bugün bir rakam belirlenecek ama devletin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Asgari ücret artışı olmadı ama kayıplar çok fazla. Hayat pahalılığı ve de refah payının artık işçiye verilmesi gerekiyor. Asgari ücretin vergiye dahil olmasını da kabul etmiyoruz."

Serdaroğlu sözlerinin devamında, Türkiye'de asgari ücrete yapılan artışı hatırlatarak, 'bizde de pahalılık verilerine göre "yüzde 42'lik artış oranının altını konuşmak abestir" dedi.

Arhun: İşverene verilecek destek primi belli değilken, yeni ücreti nasıl belirleyeceğiz?

İşveren Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun da, Ocak ayındaki toplantıda devletten sosyal sigorta prim desteği sözü aldıklarını hatırlatarak, Ocak ayında belirlenen rakamın bu sözün ardından belirlendiğini kaydetti. 'Bugün oldu halen o destek rakamı belli değildir' diyen Arhun, şöyle devam etti:

Biz bugün bu toplantıda, bu oran belli olmadan biz sağlıklı bir rakamı nasıl belirleyeceğiz? Bu saat oldu halen bir karar alınmadı. Çalışan kesim haklıdır. Hayat pahalılığı ciddidir. Maaşlar olumsuz etkilendi ama diğer taraftan belirlenecek rakamı verebilecek işveren olduğu gibi, bunu veremeyecek işverenlerde vardır. Biz yapıcı çalışacağız"



