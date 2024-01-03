-ÖZEL HABER

Depremde yerle bir olan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt bugün yargı önünde hesap veriyor...

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün Türkiye saatiyle saat 09.00'da başlayan İsias davası duruşmasında, kimlik tespitleri tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’ine ilişkin 5’i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Şu an devam eden duruşmada, otel sahibi Ahmet Bozkurt savunmasını yapıyor.

Gündem Kıbrıs'ın mahkeme salonundan anlık aldığı bilgiye göre Bozkurt'un sözleri mahkemede şok etkisi yarattı.

Bozkurt savunmasında, "Bana atılan iftiralar tamamen asılsız. Beni çekemeyenlerin iftiraları. O kadar özen gösterdiğim otelimi karaladılar. Tüm aileme iftira attılar. Hiçbiri gerçek değil. Usulsüz yapılan hiçbir şey yok.Bu şiddette bir deprem olmasaydı otelim ayakta kalırdı... Demir kesilmesi yok. Ben asla öyle bir cahillik yapmam... Benim otelimin enkazı alel acele yerinden kaldırıldı. Delilleri ortadan kaldırmaya çalıştılar." dedi.

Detaylar gelmeye devam ediyor...