Son zamanlarda sosyal medyadaki dejenerasyonu kaleme aldığım bugünlerde ne yazık ki, sosyal medyanın çirkin yüzü ile Gündem Kıbrıs olarak biz de karşılaştık…

Duruşu çizgisi ile toplumda saygın bir konumda olan Gündem Kıbrıs, bazı odakların hedefine oturdu…

Kurumsal logomuz kullanılarak yapılan sahte görselleri sanki biz yapmışız gibi bazı sosyal medya platformlarında servis ettiler…

Gündem Kıbrıs bugün KKTC’nin en saygın medya kuruluşları arasında yer alan, güvenilirliği ve itibarı tartışmaya açık olmayan bir medya kurumudur…

İtibarımızı bu şekilde karalamaya çalışanlara karşılık Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın, gerekli şikâyetleri gerçekleştirmiştir…

Haklarımızı da kurum olarak sonuna kadar arayacağız ve bu itibar suikastına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz…

…

Sosyal medyadaki bozulmayı, tıklanma alabilmek için başkalarının kişisel haklarını yok sayanların elleri artık kişilerden kurumlara çevirmesi toplumun sosyal açıdan da ne noktaya geldiğinin göstergesidir…

Hükümeti desteklemek zorunda değilsiniz…

Siyasi görüşünüz çok farklı olabilir…

Ancak bunu eleştirirken, medya kurumlarını kullanmaya çalışmak, sanki bu paylaşımları onlar yapmış gibi yayınlamak yasal olarak da suçtur!

Kaldı ki bu kişiler artık her kimse “İsimsiz kullanıcı” olarak bu paylaşımları yapıyor…

Yani kendi yaptıklarının arkasında duramayacak kadar da korkaklar!

Bu sahtekârlar hepimizin arasında…

Bugün bizi hedef alan bu kişilerin yarın hedefinde sizler de olacaksınız…

Toplumda kişilikleri ve görüşleri ile yer edinemeyen bu kişiler “Karalama” politikaları ile sosyal medya çöplüğünde kaybolup gidecekler…

…

Sosyal medya bir örgütlenme yeri değildir…

Kişisel görüşlerinizi dile getirdiğiniz veya çeşitli paylaşımlar yaptığınız bir sosyal medya platformunu amacından saptıracak kadar gözü dönmüş bazılarının…

Tepkinizi dile getirdiğiniz bir platform başkalarına iftira atma hakkını da size vermez!

Madem o kadar şikâyetçisiniz bazı olan olaylardan ve dalga geçmek istiyorsunuz, varsa cesaretiniz açık isminizle paylaşın!

Maskelerin ardına saklanarak ve medya kuruluşlarını kirli oyunlarına alet ederek bir yere varamazsınız…

…

Diğer yandan…

Bir ülkenin başbakanının siyasi görüşlerini beğenmeyebilirsiniz…

Ancak bu size onunla dalga geçme veya fotoğraflarını değiştirme hakkını vermez…

Etik değerler ve insani tartışmalar dahlinde olamayan bu kişiler için gerçekten üzülüyorum…

Çünkü insanlıktan nasiplerini alamamışlar…