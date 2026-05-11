Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket ve tehdit suçlamasıyla tutuklanan D.G. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Açelya Görüroğlu, 30 Nisan 2026 tarihinde E.T.’nin polise başvurarak, Türkiye’de bulunan D.G.’nin kendisine WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderdiğini ve mesajda, “2-3 gün sonra geliyorum. Sana çok güzel bir sürprizim var. Allah’ın peygamberin gelsin. Tüm ölülerini kaldır” ifadeleriyle tehditte bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olduğunu aktardı.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, 11 Mayıs saat 02.00 sıralarında ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduğunu ifade ederek mahkemeden teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 900 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.