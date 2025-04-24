Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Sadıkoğlu, bugün Şht. İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ile İskele Maarif Anaokulu’ndan bir grup öğrenciyi makamında kabul etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin çocukların her zaman yanlarında olduğunun mesajını verdi. Sadıkoğlu, daha sonra makamını çocuklara devretti.

Sadıkoğlu, yarının büyükleri çocukların, kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Görüşme sonunda kendisini ziyarete gelen çocuklara hediyeler veren Sadıkoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Çocuklara, ziyaretleri sırasında İskele Maarif Anaokulu Müdürü İbrahim Bayıkoğlu ile öğretmen Ferda Pırlanta eşlik etti.