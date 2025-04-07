Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde İskele Belediye Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı Sami Yakar’ın yönettiği ‘Hırsız Var’ isimli oyunla başlayan İskele Belediyesi 3. Tiyatro Günleri, cumartesi akşamı İskele AKM’de sahnelenen Naif Bey ve Yaveri isimli tek kişilik kukla gösterisi ile devam etti. Gösteriyi, İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra Meclis Üyeleri Zekiye Gece ile Hanife Demir de izledi.

Tiyatro Günleri, 12 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’da Türkiye’den gelecek Tiyatro Kök35’in sahneye koyacağı komedi türündeki Cambazın Cenazesi oyunuyla sürecek.

27 Mayıs’a kadar devam edecek ve İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de perdelenecek oyunlar şöyle:

12 Nisan Cumartesi – Tiyatro Kök35 – Cambazın Cenazesi / Komedi

19 Nisan Cumartesi – Girne Tiyatro Su - Yarım Canlar Destanı / Müzikli Drama

24 Nisan Perşembe – Okul Saati / Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu- Her Şeyi Bilen Kitap / Çocuk Oyunu

26 Nisan Cumartesi – Yüksel Ünal / Standup Gösterisi

3 Mayıs Cumartesi – Showroom Mizah /İnteraktif Tiyatro Gösterisi

10 Mayıs Cumartesi – Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu – Beni Macbeth Me/ Müzikli Drama

17 Mayıs Cumartesi – Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Kanlı Nigar / Müzikli Komedi

27 Mayıs Salı – Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Çok Tuhaf Soruşturma / Kara Komedi.