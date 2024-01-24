İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, ihbar üzerine bir markette yaptığı denetimde, 200 gram olması gereken ekmeklerin 175-185 gram çıktığı, Gazimağusa’da faaliyet gösteren ilgili ekmek üreticisine para cezası kesildiği kaydedildi.

Çevre ve Sağlık Bölümü’nün ayrıca Çevre Koruma Dairesi ile iş birliğinde, bir inşaatta limitlerin üzerinde ses çıkaran bir jeneratörün kapatılmasını sağlandığı, 55 desibeli aşmaması gereken jeneratörün 62 desibel ses çıkardığı belirtildi.

İlgili firmaya ceza da kesildi. Bölüm tarafından yapılan market denetimlerinde de tarihi geçmiş ve saklama koşullarına uygun olmayan 100’e yakın ürün toplandı.



