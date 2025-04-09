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Soruşturma devam ediyor.

Berova: Amaç; eğitimde eşitliği ve hakları korumaktı

Berova: Amaç; eğitimde eşitliği ve hakları korumaktı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olayda yaralanan Md Rubel kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

İskele’de bugün saat 14.40 sıralarında yapımı devam eden bir inşaatın 3. katının balkon kısmında çalışmakta olan Md Rubel (E-35), dökülen beton parçalarını çıkartmaya çalıştığı esnada, dengesini kaybederek 8 metre 82 santimetre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

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