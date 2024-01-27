Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

27.01.2024 tarihinde, 03:00 sıralarında, İskele’de, S.D.(E-36) 252 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bir site içerisinde bulunan ikametgahın giriş kapısına kasten tekme atıp kırarak ikametgah içerisine izinsiz olarak girmiş ve ikametgahta sakin M.S.(E-23)’yi darp ettikten sonra, ikametgahta bulunan vazoyu ve yatak odasının kapısına kasten tekme atıp kırmıştır. S.D. akabinde konu ikametgahtan dışarıya çıkarak, yol içerisinde yüksek sesle bağırmak suretiyle çevreye de rahatsızlık verdiği esnada, olay yerine gelen Polis Ekipleri tarafından suçüstü tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.