Bunlar da ilginizi çekebilir

Ligde normal sezonda 97 gol kaydeden ve şampiyonluk grubundaki ilk maçında 5-0'lık galibiyetle mutlu sona ulaşan Celtic, toplamda 55. lig şampiyonluğuna imza attı.

Tannadice Park'ta oynanan maçın 30. dakikasında ev sahibi ekibin Avustralyalı savunmacısı Ryan Strain'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Celtic, Alman kanat oyuncusu Nicolas Kühn (38, 45+3) ve İrlandalı forvet Adam Idah'ın (47, 58) ikişer golüyle galibiyete uzandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.