Ekim ayında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında Gazze'de sivilleri hedef alarak uluslararası kamuoyunu ayağa kaldıran İsrail'den yeni bir iddia geldi...

İngiliz haber ajansı Reuters'ın "son dakika" ibaresiyle aktardığı haberde, İsrailli yetkililer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yahudilere ve İsraillilere yönelik suikast girişiminin olduğunu iddia etti.

Açıklamada, "İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs'ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor" denildi.

"Rahatsızlık duydu"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafaından yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın KKTC'de İran'ın bölgedeki Yahudilere yönelik bir suikast girişiminde bulunduğunu fark ettiğini ve engellediği iddia edildi.

Açıklamada, bu tür olayların 7 Ekim'den beri giderek arttığı kaydedildi. Açıklamada İsrail'in, İran'ın Türkiye'nin kontrolündeki KKTC'yi "hem terörizm hedefleri için hem de operasyon ve geçiş alanı olarak" kullanmasından "rahatsızlık duyduğu" belirtildi.

