Bireylerin burçları kimi zaman kişilikleri hakkında ipucu verebilir. Bencil karaktere sahip burçlar yalnızca kendini düşünür ve herkesin kendi kurallarına göre yaşamasını ister. İşte Your Tango'nun haberine göre en bencil burçlar...

Boğa burcu



İstikrar ve güvenilirliği temsil eden boğa burcu, bencil olma eğilimindedir. Boğa burçları aşırı duygusal ve aşırı sahiplenici olabilir.

Koç burcu

Koç burçları tamamen "önce ben" tavrına bürünebilir. Ne istediğini bilen bir koç, hedefinin peşine düşecek ve elde etmek için elinden geleni yapmaktan çekinmeyecektir.

İkizler burcu



Uzlaşmacı ve çok yönlü olan ikiz burçları, talepleri konusunda çok bencil olabilir. Kararını ani bir şekilde değiştirebilir ve kibirli davranabilirler.

Başak burcu

Her konuya büyük bir titizlikle yaklaşan başak burçları, eleştirel olma eğilimindedir. Bu onları kibirli ve bencil gösterecektir. Her şeyi mükemmel yapmak istediği için de hep kendi çıkarlarını ön planda tutacaktır.

Aslan burcu

Bencil olma eğilimine sahip burçlardan biri de aslandır. Önlerine çıkan engelleri aşma konusunda korkusuzlardır ve bencilce davranabilirler.