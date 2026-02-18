Fileleftheros gazetesinin, Rum Sayıştaylık yetkililerinin 2021-2023 yıllarını kapsayan ve geçmiş dönemleri de içeren raporuna dayandırdığı haberine göre, toplam 24 bin 968 kadastro işlemi askıda bulunuyor. Ayrıca devlete ait arazileri işleten 10 özel ve tüzel kişinin 2,6 milyon euro borcu olduğu belirtildi.

Haberde, Rum Turizm Örgütü’nün, Turizm Bakanlığı’na dahil edilmesinden önce Tapu ve Kadastro Dairesi’ne 272 bin 868 euro borcu bulunduğu, söz konusu borcun silinmesi için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Gazete, son 6 ay içerisinde daireden 30 memurun ayrıldığını ve kurumda yaklaşık yüzde 20 oranında personel eksikliği yaşandığını yazdı.

Değerlendirme bölümünde ise işlemlerde ciddi gecikmeler olduğuna dikkat çekildi. Buna göre bir dosyanın değerlendirilmesi için ortalama 97 ay, yani 8 yıldan fazla süre gerektiği; bazı münferit durumlarda ise dosyaların 206 ila 208 ay, başka bir ifadeyle 17 yıldan fazla süreyle dairede beklediği tespit edildi.

Ayrıca bölünmemiş mülklerin zorunlu satışıyla ilgili bazı dosyaların da 1973 yılından bu yana sonuçlandırılmadığı ifade edildi.