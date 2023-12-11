Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “son günlerde çalışma hayatı barışını tehdit eden gereksiz gerginlik nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu” ifade edildi.

Açıklamada, “toplumsal barışın, en önemli unsurlardan biri olan işçi- işveren ilişkilerinde tırmanan gereksiz gerginlik nedeniyle tehdit altında bulunduğu ve toplumun her kesiminde huzursuzluk yarattığı” belirtildi.

İşçi ve işveren olmadan ülkede üretimden ve ekonomik hayattan söz etmenin mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, “Her kesimin kendine münhasır ve vazgeçilmez bir önemi ve değeri vardır. Birbirimizden uzaklaşmak ve ayrı düşmek aynı zamanda toplumsal varlığımıza da zarar verebilecek bir unsurdur” denildi.

İşçi ve işveren ilişkilerinin, sağlam ve huzurlu bir temelde olmasının aynı zamanda toplumsal huzur ve temellerin sağlam olması ile ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, gelinen noktada tüm sorumlu kesimlere sağduyu ve sakinlik çağrısı yapıldı.

-"Çalışanlarımız ailemizin parçasıdır"

Sağduyu ve sakinlik içerisinde mevcut gerginliği azaltmak için herkesin adım atmaya davet edildiği açıklamada, “Çalışanlarımız ailemizin bir parçasıdır. En iyi imkânları işverenler olarak çalışanlarımıza sunmaktan kıvanç duyarız” denildi.

İş barışından işçi ve işverenin de yarar göreceği kaydedilen açıklamada, el birliği ile ülkede milli gelirin artırılması ve birlikte daha yüksek refah seviyesine ulaşılması dilendi.

Açıklamada, “Yeni bir yıl ve yeni asgari ücret toplantıları öncesinde bu ortamdan uzaklaşmak her kesimin ve genelde tüm toplumun menfaatine olacaktır” ifadeleri de yer aldı.