Galatasaray, PAOK’un Hırvat kalecisi Dominik Kotarski’yi gündemine alırken, menajeri Federico Pastorello sarı-kırmızılıların ilgisini doğruladı.
Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray'da PAOK forması giyen Hırvat kaleci Dominik Kotarski'nin adı gündeme geldi. Radyospor'a konuşan 25 yaşındaki kalecinin menajeri Federico Pastorello, Galatasaray’ın ilgisini onayladı.
İtalyan menajer Pastorello, Kotarski'nin sarı-kırmızılıların birinci tercihi olmadığını ifade etti. PAOK ise Kotarski’yi satmaya hazırlanırken Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili’yi kadrosuna kattı.