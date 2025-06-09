Bunlar da ilginizi çekebilir

İtalyan menajer Pastorello, Kotarski'nin sarı-kırmızılıların birinci tercihi olmadığını ifade etti. PAOK ise Kotarski’yi satmaya hazırlanırken Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili’yi kadrosuna kattı.

Ronaldo transfer bombasını patlattı: Neden Al Nassr'da kaldı? İşte gerçek sebep

Ronaldo transfer bombasını patlattı: Neden Al Nassr'da kaldı? İşte gerçek sebep

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.