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“23.04.2025 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Girne - Esentepe Anayolunun 5-6 km'leri arasında, Esentepe Bölgesinde alınan bir araç yangını ihbarına giden Girne Polis Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Şubesine ait itfaiye aracı, Alagadi-1 Mevkiinde sağa meyilli viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan iki itfaiye görevlisi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir”

Polisten yapılan açıklama şöyle:

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