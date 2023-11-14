Akdeniz’in ortasında bir ada…

Tarihin en önemli merkezlerinden birisi…

Nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kanlı savaşlar görmüş, şanlı zaferlere tanık olmuş…

Kıbrıs…

Yüzyıllar boyunca bu adada yok olmamak için direnen bir millet…

Acıların, gözyaşının, zulümlerin dinmediği, vatanlarını terk etmemek, var olmak için çırpınan Kıbrıslı Türkler…

Toplu mezarlarda diri diri gömüldüler, Rumların en cani katliamlarına şahit oldular, en sevdiklerinin ellerinin arasında ölümlerini izlediler…

Yok sayıldılar…

…

Tarih 15 Kasım 1983…

“Kıbrıs Türk Halkının meşru ve önüne geçilmesi imkânsız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz!”

Tam 40 yıl önce Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş işte bu sözlerle tüm dünyaya haykırdı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak kurulduğunu…

Tüm yok sayılmışlıklara, zulümlere, baskılara rağmen Kıbrıslı Türklerin iradesini, bu adada yaşayan ve köklerine sıkı sıkı tutunan bir Türk milletinin varlığını, en çok arzuladıkları şeyin “Bağımsızlık ve egemenlik” olduğunu ve doğup büyüyüp “Vatan” dedikleri topraklardan vazgeçmeyeceklerini tüm dünyaya ilan etti…

…

İzolasyonlara ve ekonomik ambargolara rağmen Kıbrıslı Türkler tam 40 yıldır “Biz bu adadayız, burası bizim evimiz!” diyor ve “Bağımsızlık ve özgürlük” mücadelesi vermeye devam ediyor…

Ne Rumların bitmek bilmeyen zulümleri ve soykırımları, ne dünyanın ekonomik yaptırımları ne de izolasyonlar Kıbrıslı Türkleri tam 40 yıldır bu davadan vazgeçirmedi…

…

40 yıl geçti…

Nice zorluklarla, mücadelelerle, direnmelerle…

Kan dökülmedi belki ama 40 yıldır Kıbrıslı Türkler tüm dünyaya “Biz de bu adadayız, biz buradayız, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yiz!” diye haykırıyor…

Dünyanın dört bir yanındaki Kıbrıslı Türkler uluslararası başarıları ile “Biz varız!” diyor sporda, ticarette, tıpta, sanatta…

“Yok olmadık, var olmaya devam edeceğiz!” diyor…

Tüm dünyanın engellemelerine rağmen “Bağımsızlığı ve Egemenliği” için umudunu hep canlı tutuyor…

…

Bir gün…

İnanıyorum ki bir gün bu güzel adanın en güzel yarısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hak ettiği konuma sahip olacak…

Güzel günle çok uzak değil…

Özellikle son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası arenada yaptığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın” çağrıları, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC için yaptığı girişimler ve verdiği destekler, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması, Devlet erkânının iş insanları ile Azerbaycan’a yaptığı ziyaret ve orada gerçekleşen üst düzey temaslar KKTC’nin ve Kıbrıslı Türklerin dünyadaki görünürlüğünü artırıyor…

Bunlar sadece çok yakın geçmişte şahit olduğumuz anlar…

…

Biz varız, buradayız…

Yakın gelecek de çok daha güzel haberler duyacağız…

Umudumuzu o en karanlık gecelerde dahi kaybetmedik…

Yoktan var olduk…

Tüm engellemelere rağmen buradayız…

…

Bugün Cumhuriyet 40 yaşında…

Başta kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere bu güzel vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun…

Daha nice yıllara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’m…