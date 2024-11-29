Jeoloji Mühendisi Vadili’den deprem sonrası çağrı!

Yerbilim Mühendisleri Odası eski Başkanı, Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili, Akdeniz’deki 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

Vadili’nin açıklaması şöyle:

“Ovgos Fayı’nın KB ya dönüp Aksu bindirmesi üzerinden Antalya Körfezi doğusuna çıktığı fay üzerinde olma ihtimali yüksek 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İlgili kurumlar tarafından depremin çözümlemesi gerçekleştiğinde bu daha net olarak ortaya çıkacaktır.

Tekrar söylemek istiyorum depremden kormayın önlem alın;

Diri fay haritasını yayınlayın.

MTA-JMD paleosismoloji çalışması ikinci etabını acilen başlatın.

JMD-AFAD projesi kapsamında deprem laboratuvarını bir an önce kurun.

Sismik boşluk olarak kabul edilen fayları da dikkate alarak fayların deprem oluşturma kapasitesine göre yer ivme haritamızı güncelleyin.

Sivil savunmayı güçlendirin !!!”