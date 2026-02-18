Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu M.Ö., 6 Ocak tarihinde Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlendiğini, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren A.K.’nin aynı gün yakalandığını söyledi. Polis, olayda kullanılan motosiklet, silah ve kaskın da ele geçirilerek emare alındığını kaydetti.

Yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu motosikletin Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a A.D. ile H.B.E. tarafından getirildiğinin tespit edildiğini belirten polis, 23 Ocak tarihinde ise motosikletin E.Y. ve zanlı M.A.B. tarafından Mercedes Vito marka araçla Alayköy çemberine bırakıldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ve aleyhine “gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan dava getirildiğini belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Z.Y.B., zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.