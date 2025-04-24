Mourinho'nun Gaziantep FK maçı ilk 11'inde tam 6 değişiklik yapması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre; Mourinho'nun Gaziantep FK maçıyla yeniden 3'lü sisteme döneceği aktarılırken ilk kesik kaleye atılacak. Livakovic'in yeniden kulübeye döneceği, kalenin İrfan Can Eğribayat'a emanet edileceği aktarıldı.

Stoper hattında Skriniar ve Mert Müldür'le birlikte yeniden Yusuf Akçiçek'e şans verilecek. Osayi-Samuel'in yerine ise sağ tarafta Oğuz Aydın sahaya sürülecek.

Orta sahada ise Szymanski'nin yerine yeniden Sofyan Amrabat'a görev verileceği belirtildi.

Dusan Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci'nin süre alması bekleniyor. Forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'nin yerine Edin Dzeko sahaya sürülecek.