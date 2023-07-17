Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel , partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu...

Üstel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizim gündemimizde bir Ankara ziyaretimiz var. Merkez yönetim kurulunda iki konumuz var. Ercan Havalimanı'nın açılışı ile ilgili Ercan'da yaptıklarımız hakkında Merkez Yönetim kurulumuza bilgi verdik.



20 Temmuz'dan sonra yeni Ercan Havalimanı ile hem Türkiye'ye hem de üçüncü dünya ülkelerine pencerelermizi açacağımız bilgisini verdik.



Ankara ziyaretmiz çok önemlidir. Enerjide yaşanan sorunların yaşanmaması için Ankara'da kablo ile enerji konusunda Uluslararası bir protokol imzalayacağız.

Elektrikte enterkonnekte sistemin imzasını atmak için bugün saat 18.00'da Ankara'ya gidiyorum. Yarın saat 14.00'te Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzaları atacağız ve geri sayım başlayacak.