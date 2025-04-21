Polisten yapılan açıklama şöyle:

“21.04.2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Gönyeli Yenikent'te bir ikametgahın penceresini kırarak hasara uğratıldıktan sonra cürüm işlemek kastı ile ikametgaha giren meçhul şahıslar, ev sahibinin kendilerini fark etmeleri üzerine olay yerinden kaçmışlardır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ve Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.D. (E-24), C.Y.(E-20), Z.D. (E-25) ve G.K. (K-20) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturma ve zanlıların sorgulamalarında, 17.04.2025 tarihinde Gönyeli Yenikent'te 29 Ekim Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araçtan; 1000 Euro ve 500 TL nakit paralar ile içerisinde muhtelif makyaj ürünleri bulunan makyaj çantasını çaldıkları, 21.04.2025 tarihinde de yine Gönyeli Yenikent Levent Apartmanları Bölgesinde, hırsızlık amacıyla park halinde bulunan bazı araçların kapılarını açmaya teşebbüs ettikleri tespit edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.”