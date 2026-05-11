Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Salih Tanrıkulu, zanlının 10 Mayıs 2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan, başka bir şahıs adına düzenlenen sahte Moldova pasaportuyla ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlının 8 Mayıs tarihinde Ercan Havalimanı’ndan aynı sahte pasaportla KKTC’ye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının verdiği ifadede Türkiye’den deport edildiğini, iki çocuğunun orada bulunduğunu ve ülkesi Özbekistan’da sahte pasaport temin ederek KKTC’ye geldiğini anlattığını aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının üzerinde bulunan pasaportun incelemeye gönderileceğini ifade ederek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.