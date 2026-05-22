Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, 14.05.2026 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Haspolat-Lefkoşa ana yolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığı sırada kontrol maksatlı durdurulan JN 750 plakalı araç içerisinde araç sürücüsü olarak bulunan Mohamed Awad ve konu araçta yolcu olarak bulunan zanlının şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine, üzerlerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, araçta yapılan aramada beyaz renk A4 kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir buçuk gram ağırlığındaki hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis, Mohamed Awad’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini kaydeden polis, Amro Sudan hakkında 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.