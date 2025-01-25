Gazimağusa’da, alacakları olduğu gerekçesiyle M.A.’yı zorla kaçırıp, ailesinden tehditle 2 milyon TL isteyen E.A. ve S.Ş., şikayet üzerine tutuklandı.

Meseleyle ilgili tutuklanan zanlılar aleyhine mahkemeden tahkikat maksatlı 3’er gün tutukluluk emri temine dildi.

Dünkü tutukluluk duruşmasında, iddia makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Mehmet Özyay, meseleyle ilgili olguları aktarması için, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan meselenin tahkikat memuru Süleyman Açıkada’yı tanık kürsüsüne, yeminli şahadete çağırdı.

Tanık polis Süleyman Açıkada, zanlıların, 22 Ocak’ta, alacakları olduğu gerekçesiyle M.A. isimli erkek şahsı zorla kaçırdıklarını söyledi.

Süleyman Açıkada, zanlıların, zanlı A.Ş.’ye ait telefondan M.A.’nın ailesini arayıp, “2 milyon TL vermezseniz. M.A.’yok Güney Kıbrıs’a götürüp öldüreceğiz” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduklarını anlattı.

Ailenin şikayeti üzerine zanlıları tespit edip tutukladıkları ı bildiren polis, zanlıların suç ortakları olduğuna inandığını kaydetti ve mahkemeden tahkikatını salimen neticelendirebilmek için süre talep etti.

Huzurundaki talebi değerlendiren Yargıç Umut İnan, ilk nazarda suçla bağlantısı olduğuna inandığı zanlıların, tahkikatın selameti için 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına izin ve emir verdi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi