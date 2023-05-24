Romanda, 1930’lu yıllarda, saç örgüsü misali birbirlerine yürekten kenetlenen dört genç kızın aşkları, acıları, isyanları, sessiz çığlıkları, dayanışmaları ve erkek egemen dünyadaki varoluşları konu ediliyor.

Yoksul bir köylü kızı olan ve Filistin’e gönülsüz gelin giden Hatice’nin, saygın ve aydın bir aileden gelen Lefkoşalı Emine’nin, dönemin İngiliz Valisi’nin zeki kızı Olivia’nın ve özgürlüğünün peşinde koşan, uçarı Elena’nın, ayrı yollara sapan fakat ayrılamayan, “kadın” olma hikâyesi “Kınasız Gelinler” kitabında okura sunuluyor. Fulya Adalıer Canbolat, sadece “Hatice”lerin yıllar sonrasına uzanan sesi olmakla kalmıyor, dönemin Kıbrıs’ının sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantısını da sinematografik bir anlatımla satırlara yansıtıyor.

Çoğu dönem romanı gibi tarihin de erkek bakış açısıyla, devlet diliyle anlatıldığı ve kadınların, eşitlik ve özgürlük için hâlâ mücadele ettiği bir zamanda Kınasız Gelinler, okuru açık yürekli bir paylaşıma, kadınca bir yaklaşıma, bilinçli bir duygudaşlığa davet ediyor.

Yazar hakkında

1974 İstanbul doğumlu olan Fulya Adalıer Canbolat, aslen Kıbrıs/Mehmetçik - Mağusalıdır. Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Turizm ve Otelcilik Bölümünden mezun olduktan sonra Ankara’ya yerleşmiş ve Drama Eğitmeni/Lideri olmuştur. Pandemi sürecinde derslerine zorunlu ara vermesinin ardından Kıbrıs’a yerleşmiş ve aktif Drama Liderliği ve yazarlığa adada devam etmektedir.

Yazarın, “Kınasız Gelinler” romanı haricinde, Mitos Boyut’tan yayımlanmış Cumhuriyet Devrimleri Üzerine Yaratıcı Drama Uygulamaları (2018), Online Yaratıcı Drama Eğitimi (2020) ve Khora Yayınlarından Acı Molehiya (Tiyatro oyunu-2021) isimli üç kitabı bulunmaktadır.