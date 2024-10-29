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Yeni cetvelde, standart yatak tarifesi 1300 TL, gündüz yatak tarifesi 500 TL, kuvöz bin TL, yoğun bakım 3 bin TL, hekim konsültasyonu 300 TL, poliklinik muayenesi 400 TL, genel anestezi altında muayene 900 TL, biyopsi, iğne bin TL oldu.

Dün itibarıyla yürürlüğe giren tedavi ücretleri, tüm cerrahi işlem, uygulama, tedavi, muayene, raporlama, değerlendirme, görüntüleme, işlem ve analizleri kapsıyor.

6 Bebeğin sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama...

6 Bebeğin sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama...

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