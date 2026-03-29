Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısına tepki göstererek genel grev kararı aldığını açıkladı.

KAMUSEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin hayat pahalılığı haklarını budamaya yönelik hazırladığı yasa tasarısını tüm itirazlara rağmen Meclis gündemine getirmesinin “emekçiye karşı yapılmış açık bir darbe” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tasarının yalnızca kamu çalışanlarını değil, asgari ücretlileri, emeklileri ve sosyal yardım alan dar gelirli kesimleri de olumsuz etkileyeceği belirtilerek, asgari ücretin 9 ay sabitlenmek istenmesi ve emekli maaşlarındaki artışın engellenmesinin halkı sefalete sürükleyeceği savunuldu.

Sendika, bu anlayışa karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, 30 Mart Pazartesi günü itibarıyla genel greve gidileceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, hükümetin olası bir grev yasağına karşı “yasağı tanımıyoruz, sivil itaatsizlik yoluna gidiyoruz” ifadelerine yer verilirken, üyeler ve vatandaşlar sağduyu içinde direnişe destek vermeye çağrıldı.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Haklarımızı sokakta alacağız” denildi.