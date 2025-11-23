Lefkoşa Türk Belediyesi, şehrin iki yakasını Kanlıdere hattı boyunca birbirine bağlayacak Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi’nin ilk etabını 26 Kasım 2025 tarihinde hayata geçiriyor. Proje; Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Kanlıdere/Pedieos Lineer Parkı’nın, kuzeyde de devam ettirilerek bütüncül bir rekreasyon alanına dönüştürülmesini hedefliyor.

Avrupa Birliği mali desteğiyle UNDP tarafından uygulanacak projenin ilk etabı kapsamında, Ledra Palace Geçiş Kapısı’ndan başlayarak Mehmet Akif Caddesi ve Osmanpaşa Caddesi’nin kesişme noktasına kadar uzanan güzergahta kaldırım düzenlemesi, yağmur suyu drenaj iyileştirmesi, bisiklet yolu oluşturulması, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Bütçesi toplam 4,4 milyon Avro olarak belirlenen projenin dere etabı için ise en geç Ocak ayında ihaleye çıkılması bekleniyor.

Mehmet Harmancı: KANLIDERE PROJESİ İLE BİR HAYALİ DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMENİN MUTLULUK VE HEYECANINI YAŞIYORUZ

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin Lefkoşa’nın uzun yıllardır beklediği bütünleşik kamusal alan ihtiyacının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

“Kanlıdere projesi, tüm Lefkoşalılara sözünü verdiğimiz, hayata geçmesi için yıllardır büyük gayret gösterdiğimiz bir çalışma. 26 Kasım Çarşamba günü itibarıyla başkentte yeni bir tarihin ilk sayfaları yazılmaya başlıyor. 45 yıllık bir vizyonu gerçeğe çeviriyoruz, Lefkoşa’mız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Kanlıdere hattının şehrin kuzeyinde de kent yaşamına kazandırılması, hem ekolojik hem de kültürel açıdan Lefkoşa’nın geleceği için son derece önemli bir adımdır. Proje; yürüyüş ve bisiklet yolları ile birlikte insan ve çevre odaklı yeni bir kamusal hat yaratacak”

Çalışmalar, bölgedeki trafik ve yaya akışını mümkün olan en az seviyede etkileyecek şekilde etaplara ayrıldı. LTB’ye bağlı Proje, Halkla İlişkiler ve Zabıta ekipleri, planlanan süreç boyunca yurttaşları düzenli olarak bilgilendirecek.

Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi İlk Etap Çalışma Takvimi: