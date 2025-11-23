Bu gücün temelinde ise; özveriyle çalışan, ilham veren ve yetiştirdikleri nesillerle dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiren öğretmenler olduğuna vurgu yapan Kılıç, “Geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını da yetiştiren öğretmenler, toplumun en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin Baş öğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım gününün, tüm öğretmenler için özel ve anlamlı bir gün olduğuna işaret eden Kılıç, mesajında şunları kaydetti:

“Tam 97 yıl önce, 24 Kasım 1928’de Atatürk’ün bu ulvi sıfatı kabul etmesinin ardından, doğumunun 100. yıl dönümü olan 1981 yılının 24 Kasım’ından itibaren bugün Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, bilimin ışığında yürüyen tüm eğitimcilerimize duyduğumuz saygı ve minnet sonsuzdur. Geleceğimizi şekillendiren, bilgiye açılan yolları aydınlatan ve görevini layıkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu anlamlı günde, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eğitim camiasına yıllarını adamış tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor; görevini büyük bir sorumluluk, sevgi ve özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”