Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) tarafından bugün 09.00-12.00 saatleri arasında, Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolu üzerinde bisiklet yarışı düzenleniyor.

Polis, 09.00-12.00 saatleri arasında, bisikletli sporcuların Kaplıca’da yarışa başlayıp, Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolunu takiben Zambak Tatil Köyüne gelinecek ve yarış burada bitireceğini bildirdi.

Yarış süresince bisikletli sporculara polis eskortunun eşlik edeceği belirtilen açıklamada, “Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.