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Açıklamada, bölge denizlerinden Taurus’ta güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgârın zamanla şiddetini arttırarak, “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde esmesinin beklendiği de bildirildi.

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, karada, güney ve batı yönlerinden esen rüzgârın zamanla etkisini artırarak fırtınamsı rüzgâr (50-61 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.

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