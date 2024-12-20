Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği düzenliyor...

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı, Şampiyon Melek Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Meleklerimizin adaleti için buradayız. Bu akşam sesimizi tüm Türkiye’ye duyurmak zorundayız. Çocuklarımızı öldürdüler, cezasını çekecekler. Öyle bir bağıralım ki olası kasttan başka çareleri kalmasın. Meleklerimize söz verdik…” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkı Namık Kemal Meydanı’nda Şampiyon Meleklerimiz için tek yürek oldu.

GÖKÇEBEL: İSİAS, ASRIN DAVASIDIR

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Şampiyon Meleklerimizin davasına destek belirterek, “Adalet kuvvetli, kuvvetli olan ise adil olmalı. İsias, asrın davasıdır. Ailelerimiz gelecek nesilleri kurtarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN: “ENİNDE SONUNDA ADALETE ULAŞACAĞIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, “Koca yürekli insanlarla birlikteyiz, adaletin peşinde koşan ailelerimizle birlikteyiz. Aileler, gösterdikleri çaba ve duruşla ailelerle nefes alıp vermekten gurur duyuyorum” dedi.

Erhürman, bu acının hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayarak, “Eninde sonunda adalete ulaşacağız, buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ESENDAĞLI: DAVA KRİTİK BİR AŞAMADADIR

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias Otel davasının kritik bir aşamada olduğuna dikkat çekerek, “2 günlük yoğun ve stresli bir duruşma programı bizi bekliyor. Neticenin vicdanları rahatlatacak bir sonuç olması için mücadele veriyoruz” açıklamasını yaptı.

HASİPOĞLU: BU DAVA MEZARI OLACAK

İsias Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, “Bu davanın son ve önemli aşamasında bir araya geldik. Bu davaya ortak dava diyoruz çünkü bu davanın emsal olmasını istiyoruz. Hem Şampiyon Meleklerimiz için hem de Türkiye Cumhuriyeti için... Malzemede çalan, kolonları kesen proje sunmayanların en ağır ceza almasını istiyoruz. Biz bu davanın asrın davası olmasını istiyoruz!” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bozkurt ve ailesini lanetleyen Hasipoğlu, “Kalıcı bir eser değil, kalıcı bir mezar bıraktı. Bu dava da onun mezarı olacak” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “İNSANLAR ARTIK ESKİSİ GİBİ GÜLMÜYOR”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Ailelerin feryadını ateşini en yakından görünen biri olarak Kıbrıs Türk halkının 1974 sonrası birleştiği tek konuydu… Kimseyi geride bırakmadık onları istediğimiz gibi getiremedik... Kıbrıs Türk halkı yandı… Burada artık insanlar eskisi gibi gülmüyor. Bir tek andımız var bu çocukları aramızdan alan katillerin olası kastla ceza almalarıdır” dedi.

ÜSTEL: “6 ŞUBAT’TAN BERİ HEP BİRLİKTE ACI ÇEKİYORUZ”

Başbakan Ünal Üstel, “6 Şubat 2023 yılından beri hep birlikte acı çekiyoruz. Asrın felaketi yaşandığından günden beri halkımız tek vücut oldu. Tüm kesimlerimiz bu mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz. Bu mücadele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak mücadelemizdir” ifadelerini kullandı.