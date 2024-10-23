Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı, Şampiyon Melek Selin'in annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüşülen dördüncü duruşmada sanık avukatlarının savunmalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Karakaya, "Biz duruşma salonunda günlerce o sanık avukatlarının mahkeme heyetini aşağılamasını dinledik. Hiçbir makama veya şahsa saygısı olmayan bir avuç saçma sapan mesleğimi yapıyorum diyen gereksiz insan oysa ki onlar!" ifadelerini kullandı.

Karakaya, "Sakın ama sakın bir kere daha ruhsuz ve samimiyetsiz "acınızı anlıyoruz, nur içinde yatsınlar" diye laflar kurmayın! Sakın ama sakın annelerimize, babalarımıza hitap etmeyin! Sakın ama sakın ilk günden beridir yanımızda olan can dostlarımıza laf atmayın! Bu işin sonu katiller için olası kast olacak sizde öğreneceksiniz adalet nasıl yerine gelecek!" açıklamasını yaptı.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bizim için çocuklarımız en değerlilerimizdir! Onlar için ölürüz biz ölürüz. Öfkemizden korkun! Adaletin tokadı vuracak yüzünüze! Adalet olası kastla gelecek!" dedi.