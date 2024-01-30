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"30.01.2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde, Ertan Yılmaz (E-27), yönetimindeki VH 700 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Züleyha Gurbanova (K-28)'ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde belinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Polisin açıklaması şöyle:

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