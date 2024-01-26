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Kuzu kesimi öncesi açıklama yapan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, kimseye tepki amaçlı toplanmadıklarını vurgulayarak, “Basında çıkan haberler üzerine buradayız. Pahalılığın nedeni kasaplar deniyor. Hayır değildir. Burada sizlere bunu canlı göstereceğiz. Hükümetten de istedik bize yardımcı olun dedik. Maliyetlerimizi yerinde görmelerini istedik, bunları resmileştirin dedik. Maalesef içeride memurlarının olmadığını söylediler ve göndermediler. Hükümete bir basın açıklaması ile bize yardımcı olmalarını talep edeceğiz. Dükkanlarımız kapanma noktasına geldi. Kuzu etini satamaz noktadayız. Vatandaşlarımızı kendi elimizle güneye gönderiyoruz” dedi.

Akbıçak sözlerinin ardından iki kuzunun kesileceğini ve maliyetlerin paylaşılacağını kaydetti.

Detaylar gelecek