Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, yaptığı açıklamada, ülke genelini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle belediyeye bağlı tüm birimlerinde gerekli tüm tedbir ve önlemlerin önceden alındığını vurguladı.

Başkan Kasım, "Belde genelimizde yağışlar devam etmekle birlikte, belediye ekiplerimize ulaşan ciddi bir hasar veya gündelik yaşamı aksatacak herhangi bir olmusuzluk şuan için yoktur." dedi.

​Başkan Kasım, bu akşam ve önümüzdeki günlerde hava koşullarının seyrine bağlı olarak yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı vatandaşların tedbirli olmasının önemini dile getirdi.

​Kasım, olası acil durumlara karşı Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekiplerinin hazır ve teyakkuzda olduğunu ifade ederek, vatandaşların acil müdahale gerektiren durumları vakit kaybetmeden belediyenin ilgili birimlerine bildirmesini rica etti.

​Başkan Halil Kasım, ayrıca ülke genelinde Girne, Gönyeli, Dikmen ve diğer bölgelerde su taşkınları nedeniyle olumsuzluklar yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, olumsuz hava koşullarının etkileri ile canla başla uğraşan belediye başkanları ve belediye emekçilerine dayanışma belirtti.