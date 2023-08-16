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Rüzgar, genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43; sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

Havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bir market hırsızlığı daha...

Bir market hırsızlığı daha...

Dairenin 15-21 Ağustos tarihleri arasındaki hava tahmini raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi, hava sıcak lığının hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında seyredeceğini tahmin ediyor.

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