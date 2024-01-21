Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru duruşmada olguları aktardı.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 04.30 raddelerinde, Kaymaklı Yolu Sokak-Lefkoşa’da henüz ismi tespit edilemeyen erkek bir şahsın, GR 818 plakalı araç ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmak için 1. Piyade Alayı 2. Piyade Taburu 5. Piyade bölüğünün giriş kapısına vurup hasara uğratmaksızın açılmasına sebebiyet verip, 1. Dereceden askeri yasak bölge içerisine girdiklerini söyledi.

Polis, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Tona Precıous Ndamage(K-22-öğrenci-Ruanda) ve Mıgnone Mutoni’nin (K-28 Öğrenci-Ruanda) suçüstü gereğince tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu aracı kullanan şahsın Vincent Hategekımana olduğunun öğrenildiğini ve Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, gerek kazanın meydana geldiği gerekse zanlıların askeri bölgeyi ihlal ettikleri bölgelerdeki kamera kayıtlarının temin edilerek, inceleneceği belirtilerek, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.