Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

​22.12.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde, kimliği meçhul araç sürücüsü yönetimindeki MM 079 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Mevlevi Şahinler Çemberine geldiğinde, dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpmış ve yolun solundan çıkarak durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü kaza yerinden ayrılmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza anında MM 079 plakalı araç sürücüsünün Tolga CANOVA (E-34) olduğu belirlenmiş olup, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.