Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden KDV oranlarına yapılan zamları paylaştı.

Buna göre, KDV oranı yüzde 0 olan ürünlerin oranları yüzde 5'e ile yüzde 10'a; yüzde 5 olan ürünün ise KDV'si yüzde 10'a yükseltildi.

Bu kapsamda, temel gıda ürünleri de dahil yaklaşık 54 ürünün KDV oranı yükselmiş oldu.

KDV oranı yüzde 0'dan yüzde 5'e yükseltilenler şöyle sıralandı:

Bulgur

Pirinç

Makarna

Şehriye

İrmik

Tarhana

Susam

Kuru Baklagiller

Her Türlü Süt Ürünleri

Bebek Maması

Küçük ve Büyük Baş Hayvan Etleri

Kümes Hayvanlarının Etleri

Balıklar

Yumurta

Yaş Sebzeler

Zeytin ve Zeytin Yağı

Yenilebilen Sofralık Sıvı Bitkisel Yağlar

Kedi ve Köpek Mamaları, Kuş Yemleri ve Süs Balığı

Palüze ve Köfter

Tıbbi Maskeler ve Muayene Eldivenleri

Her türlü tabiplik ve veterinerlik hizmetleri ve bunlarla ilgili laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri (beslenme ve diyetetik(diyet) hizmetleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri, psikologlar tarafından verilen hizmetler hariç ancak Sağlık işleriyle görevli Bakanlıktan izinli olmak koşuluyla yaşlı bakım evlerinde verilen hizmetler dahil)

KDV oranı yüzde 0’dan yüzde 10’a yükseltilenler şöyle:

Beslenme ve Diyet Hizmetleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Psikologlar Tarafından Verilen Hizmetler

KDV oranı yüzde 5’den yüzde 10’a yükseltilenler ise şöyle:

Deterjan

Katı ve Sıvı Sabunlar

Şampuanlar

Yüzey Temizleyici İlaçları

Antiseptikler

Kağıt Havlular

Kağıt Peçeteler

Tuvalet Kağıtları

Kağıt Mendiller

Islak Mendiller

Buzdolabı

Derin Dondurucu

Ocak

Fırın

Mikrodalga

Çamaşır Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi

Bulaşık Makinesi

Televizyonlar

İnverter Klimalar

Çift kademeli, basmalı rezervuar ve çift kademeli, basmalı rezervuar iç takımları

Restoran (Turizm ve Konaklama İşletmelerinde Sunulan Restoran Hizmetleri Dahil)

Simit Evi

Pastane

Kahvehane

Büfe

Kafeterya

Cafe ve Benzeri Catering Hizmetleri

Market ve Benzeri Yerlerde Perakende Satılan Pişmiş Yemekler, Takeway, Paket Servisler ve Bu Yerlerde Hizmet Olarak Sunulan Alkollü Alkolsüz İçecekler Dahil

Turizm Faaliyetleri ile ilgili münhasıran Konaklama Hizmetleri

RESTORANCILAR BİRLİĞİ’NDEN KDV ARTIŞLARINA TEPKİ

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) tarafından KDV oranlarında yapılan artışlara yönelik hükümete tepki gösterildi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Hükümetin, temel tüketim ürünlerinden hizmet sektörüne kadar uzanan KDV artışı kararları, toplumun ekonomik varlığına ve işletmelerin sürdürülebilirliğine açık bir saldırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “2025’te piyasayı ucuzlatacağız” diyen bir hükümetin, bugünden halkın ve işletmelerin sırtına bu kadar ağır bir yük bindirmesi, ekonomik akıldan ve vicdandan tamamen uzaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Restoran ve hizmet sektörü olarak, yıllardır artan maliyetler, döviz krizleri ve yüksek elektrik faturalarıyla mücadele ediyoruz. Ancak hükümetin bu yeni KDV artışı kararı, sektörü tam anlamıyla uçuruma sürüklemektedir” ifadelerine de yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Temel girdilerimize ek, satışlarımızda yüzde 5 veya daha yüksek bir vergi artışı uygulanması, bu sektörün ayakta kalmasını imkânsız hale getirecektir. Halkın temel ihtiyaçlarının bile lüks haline getirildiği bir ekonomik model sürdürülemez!”

VAHİM SONUÇLAR…



Restorancılar Birliği tarafından KDV oranlarında yapılan değişikliğin doğuracağı vahim sonuçlara da dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

“- Halkın Yoksullaşması: Artan KDV, temel gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar her şeyin fiyatını yükseltecek ve halkın alım gücünü tamamen bitirecektir.

- Turizmin Çöküşü: Rum kesiminden gelen turistler ve burada yaşayan yabancılar, hayat pahalılığı ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle ülkeyi terk etmeye başlamıştır. Hükümet, turizm sektörünü bitirme konusunda ısrarcı mıdır?

- Sektörün İflası: Restoran, kafe, pastane ve diğer hizmet sektörü işletmeleri, bu vergi artışlarını kaldıramaz. İşletmeler kapanacak, işsizlik artacak ve ekonomi tamamen daralacaktır.

KDV ARTIŞLARI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Hükümete açıkça sesleniyoruz: Bu kararlar ekonomik vizyonsuzluğun ve halktan kopukluğun açık bir göstergesidir. KDV artışları derhal geri çekilmelidir! Hükümetin bütçe açığını kapatmak için seçtiği bu yöntem, halkı açlığa, sektörü ise iflasa sürüklemektir. Bu kararlar, sadece enflasyonu artırmakla kalmaz, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik geleceğini karanlığa mahkûm eder. Eğer bu adımlar geri çekilmezse, bu hükümet halktan ve sektörden gelen öfkenin altında kalacaktır. Hangi akıl, temel gıda ürünlerine ve hizmetlere böyle fahiş vergiler koyar? Bu kararlar, beceriksizliğin ve plansızlığın açık bir itirafıdır!”