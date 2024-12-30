Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden KDV oranlarına yapılan zamları paylaştı.
Buna göre, KDV oranı yüzde 0 olan ürünlerin oranları yüzde 5'e ile yüzde 10'a; yüzde 5 olan ürünün ise KDV'si yüzde 10'a yükseltildi.
Bu kapsamda, temel gıda ürünleri de dahil yaklaşık 54 ürünün KDV oranı yükselmiş oldu.
KDV oranı yüzde 0'dan yüzde 5'e yükseltilenler şöyle sıralandı:
- Bulgur
- Pirinç
- Makarna
- Şehriye
- İrmik
- Tarhana
- Susam
- Kuru Baklagiller
- Her Türlü Süt Ürünleri
- Bebek Maması
- Küçük ve Büyük Baş Hayvan Etleri
- Kümes Hayvanlarının Etleri
- Balıklar
- Yumurta
- Yaş Sebzeler
- Zeytin ve Zeytin Yağı
- Yenilebilen Sofralık Sıvı Bitkisel Yağlar
- Kedi ve Köpek Mamaları, Kuş Yemleri ve Süs Balığı
- Palüze ve Köfter
- Tıbbi Maskeler ve Muayene Eldivenleri
- Her türlü tabiplik ve veterinerlik hizmetleri ve bunlarla ilgili laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri (beslenme ve diyetetik(diyet) hizmetleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri, psikologlar tarafından verilen hizmetler hariç ancak Sağlık işleriyle görevli Bakanlıktan izinli olmak koşuluyla yaşlı bakım evlerinde verilen hizmetler dahil)
KDV oranı yüzde 0’dan yüzde 10’a yükseltilenler şöyle:
- Beslenme ve Diyet Hizmetleri
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
- Psikologlar Tarafından Verilen Hizmetler
KDV oranı yüzde 5’den yüzde 10’a yükseltilenler ise şöyle:
- Deterjan
- Katı ve Sıvı Sabunlar
- Şampuanlar
- Yüzey Temizleyici İlaçları
- Antiseptikler
- Kağıt Havlular
- Kağıt Peçeteler
- Tuvalet Kağıtları
- Kağıt Mendiller
- Islak Mendiller
- Buzdolabı
- Derin Dondurucu
- Ocak
- Fırın
- Mikrodalga
- Çamaşır Makinesi
- Çamaşır Kurutma Makinesi
- Bulaşık Makinesi
- Televizyonlar
- İnverter Klimalar
- Çift kademeli, basmalı rezervuar ve çift kademeli, basmalı rezervuar iç takımları
- Restoran (Turizm ve Konaklama İşletmelerinde Sunulan Restoran Hizmetleri Dahil)
- Simit Evi
- Pastane
- Kahvehane
- Büfe
- Kafeterya
- Cafe ve Benzeri Catering Hizmetleri
- Market ve Benzeri Yerlerde Perakende Satılan Pişmiş Yemekler, Takeway, Paket Servisler ve Bu Yerlerde Hizmet Olarak Sunulan Alkollü Alkolsüz İçecekler Dahil
- Turizm Faaliyetleri ile ilgili münhasıran Konaklama Hizmetleri
RESTORANCILAR BİRLİĞİ’NDEN KDV ARTIŞLARINA TEPKİ
Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) tarafından KDV oranlarında yapılan artışlara yönelik hükümete tepki gösterildi.
Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Hükümetin, temel tüketim ürünlerinden hizmet sektörüne kadar uzanan KDV artışı kararları, toplumun ekonomik varlığına ve işletmelerin sürdürülebilirliğine açık bir saldırıdır” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, “2025’te piyasayı ucuzlatacağız” diyen bir hükümetin, bugünden halkın ve işletmelerin sırtına bu kadar ağır bir yük bindirmesi, ekonomik akıldan ve vicdandan tamamen uzaktır” ifadeleri kullanıldı.
“Restoran ve hizmet sektörü olarak, yıllardır artan maliyetler, döviz krizleri ve yüksek elektrik faturalarıyla mücadele ediyoruz. Ancak hükümetin bu yeni KDV artışı kararı, sektörü tam anlamıyla uçuruma sürüklemektedir” ifadelerine de yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:
“Temel girdilerimize ek, satışlarımızda yüzde 5 veya daha yüksek bir vergi artışı uygulanması, bu sektörün ayakta kalmasını imkânsız hale getirecektir. Halkın temel ihtiyaçlarının bile lüks haline getirildiği bir ekonomik model sürdürülemez!”
VAHİM SONUÇLAR…
Restorancılar Birliği tarafından KDV oranlarında yapılan değişikliğin doğuracağı vahim sonuçlara da dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:
“- Halkın Yoksullaşması: Artan KDV, temel gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar her şeyin fiyatını yükseltecek ve halkın alım gücünü tamamen bitirecektir.
- Turizmin Çöküşü: Rum kesiminden gelen turistler ve burada yaşayan yabancılar, hayat pahalılığı ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle ülkeyi terk etmeye başlamıştır. Hükümet, turizm sektörünü bitirme konusunda ısrarcı mıdır?
- Sektörün İflası: Restoran, kafe, pastane ve diğer hizmet sektörü işletmeleri, bu vergi artışlarını kaldıramaz. İşletmeler kapanacak, işsizlik artacak ve ekonomi tamamen daralacaktır.
KDV ARTIŞLARI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR!
Hükümete açıkça sesleniyoruz: Bu kararlar ekonomik vizyonsuzluğun ve halktan kopukluğun açık bir göstergesidir. KDV artışları derhal geri çekilmelidir! Hükümetin bütçe açığını kapatmak için seçtiği bu yöntem, halkı açlığa, sektörü ise iflasa sürüklemektir. Bu kararlar, sadece enflasyonu artırmakla kalmaz, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik geleceğini karanlığa mahkûm eder. Eğer bu adımlar geri çekilmezse, bu hükümet halktan ve sektörden gelen öfkenin altında kalacaktır. Hangi akıl, temel gıda ürünlerine ve hizmetlere böyle fahiş vergiler koyar? Bu kararlar, beceriksizliğin ve plansızlığın açık bir itirafıdır!”