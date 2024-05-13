-Erhürman

Yasa tasarılarının oylanmasından önce Genel Kurul’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun konuşmasının ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ertuğruloğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

Erhürman, Ertuğruloğlu’nun söylediklerini “ezberlenmiş içeriği olmayan, tutarlılığı olmayan sözler” olarak nitelendirdi.

Halka yeni bir şey sunulmadığını, eski söylemler daha tutarlıyken, şimdi bunun da ortadan kalktığını, halkı gelecekte neyin beklediğini anlamanın mümkün olmadığını savunan Erhürman, Ertuğruloğlu’nun gelinen aşamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeniden tanımlanmasını istedikleri söylemlerini de eleştirdi.

Erhürman, “Mesele Kıbrıs Türk halkının geleceği, gençlerin çocukların nasıl bir adada yaşayacağı meselesidir. O yönde adım atılması gerekir” dedi.

Erhürman, CTP’nin 4 noktadaki önerilerinin ortada olduğunu ve ne yapılması gerektiğine dair görüşlerinin de net olduğunu kaydetti.

Genel Kurul’da daha sonra Birleştirilmiş 2021 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Y.T.No:60/1/2022-Y.T.No:186/3/2024 - S.R.No:31/3/2024) ve Sayıştay Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alındı.

Komite Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay tasarıya ilişkin raporu okudu.

Ardından tasarı madde madde görüşülerek, açık oylandı. Tasarı 30 kabul, oyla oy birliğiyle kabul edildi. 20 vekil oylamaya katılmadı.

Genel Kurul’da daha sonra Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (Y.T.No:199/3/2024) ele alınarak, tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Uzman askerlerimiz ve sivil işçilerimiz üvey evlat mı” konulu konuşma yaptı.

Uzman askerler ve sivil işçilerin yaşadıkları adaletsizlikleri defalarca dile getirdiklerini belirten Barçın, ancak hükümetten bu konuda cevap alamadıklarını söyledi.

Söz konusu çalışanların 2011 öncesi ve sonrası diye ikiye ayrıldıklarını ve bu kişilerin örgütlü hareket edemedikleri için mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

"Göç yasası"ndan işe girenler ve öncesinde işe girenler arasında maaş adaletsizliği bulunduğunu ve hükümet koltuğuna oturanların buna çözüm bulmadığını savunan Barçın, son günlerde bu konuda bir çalışmadan bahsedildiğine değindi.

Uzmanlıktan sivil işçiliğe geçildiğinde neden bu insanların maaşının düşürüldüğünü soran Barçın, güvenlik kamu emekçisi olarak çalışan insanlara haksızlık yapıldığını belirterek, "adaletsizliği" eleştirdi.

Barçın, uzman ve sivil işçilerin çalıştığı yıl neyse, kademe ilerlemesinin de ona göre verilmesi gerektiğini vurgulayarak, mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Her geçen gününün çalışanların aleyhine işlediğine dikkat çeken Barçın, “Kimse güvenlik kamu emekçilerinin maaşlarını biz ödemiyoruz Türkiye ödüyor. Dolayısıyla Türkiye para vermiyor ayağına yatmasın.” dedi

-Berova

Malkiye Bakanı Özdemir Berova da, KKTC’nin varlığını koruyan kahraman askerlere gösterilen duyarlılığın kendilerini memnun ettiğini belirterek, askerlerin hiçbir zaman kendileri için üvey evlat olmadığını vurguladı.

Hükümetin paydaşlarıyla bu konuda çalışmaları bulunduğunu ifade eden Berova, konunun KTBK ve GKK yetkilileriyle ve savunma giderlerini karşılayan TC yetkilileriyle istişare içinde çalışıldığını, çok yakın bir gelecekte bu konudaki çalışmaların bir noktaya getirileceğini söyledi.

Berova, çalışmalar bir nihayete ulaşamadan bu konuda bilgi vermenin doğru bir yaklaşım olmayacağını ifade ederek, konun hassasiyetle çalışıldığını ve kendileri için bütün askerlerin çok değerli olduklarını söyledi.