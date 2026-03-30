Açıklamada, özel bir şahsa ait mülk içerisinde, özel bir müteahhitlik firması tarafından yürütülen parselasyon çalışması sırasında meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, vinçli araçla sürdürülen çalışma esnasında üstten geçen yüksek gerilim hatlarına temas edilmesi sonucu kaza yaşandı. Elektrik akımına kapılan kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kurum açıklamasında ayrıca, olayın grev nedeniyle meydana geldiği, herhangi bir arıza ya da özel hizmet alımıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Kazanın tamamen özel bir parselasyon çalışması sırasında gerçekleştiği ve kurum personelinin grevde olmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

KIB-TEK, kamuoyuna yaptığı duyuruda, olayla ilgili yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.