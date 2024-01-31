Güneşköy’de direk ve hat kopmasından dolayı bölgeye 2.00’den bu yana elektrik enerjisi verilemediğini kaydeden Aydın, Geçitköy’de de dün akşam saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle dar bir alanda elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Aydın, Güneşköy ve Geçitköy dışında yaşanan elektrik kesintilerinin bölge bölge, lokal arızalar olduğuna işaret ederek, ekiplerin gereken müdahaleleri yaptığını söyledi.

Aydın, Güneşköy’de kötü hava şartları nedeniyle direk ve hat kopması yaşandığını, ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini ve bir iki saate kadar çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Geçitköy’de de sele bağlı bir arıza yaşandığını ve dar bir alana elektrik verilemediğini kaydeden Aydın, arızaya akşam saatlerinde müdahale edemeyen ekiplerin bu sabah itibarıyla çalışmalara başladığını ve 1-2 saate kadar tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Aydın, elektrik üretiminde de sıkıntı bulunmadığını ve ana elektrik hatlarında bir sıkıntı bulunmadığını belirtti.