Kurum, kesintinin yüksek gerilim hatlarında yer alan cam izolatörlerde tozlu hava ve nemin birleşmesi sonucu oluşan kısa devrelerden kaynaklandığını bildirdi.

“Sistem kendini korumaya aldı, santraller geçici olarak devre dışı kaldı”

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, toz ve nemin birleşmesiyle oluşan kısa devreler sonucu sistemin kendini korumaya aldığı ve santrallerin geçici olarak devre dışı kaldığı belirtildi.

Kurum, yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin bakım ve temizlik çalışmalarının her yıl bahar döneminde düzenli olarak yapıldığını, bu yıl da aynı şekilde eksiksiz tamamlandığını vurguladı.

“Kurak hava koşulları riski artırdı”

Açıklamada, son dönemde artan toz bulutları, yüksek nem oranı ve yağışsız hava koşullarının izolatör yüzeylerinde iletken tabaka oluşumuna yol açarak kısa devre riskini artırdığı ifade edildi.

KIB-TEK, bu tür arızaların yalnızca ülkemize özgü olmadığını, benzer iklim koşullarına sahip bölgelerde de görülen teknik bir sorun olduğunu kaydetti.

Silikon izolatörlere geçiş süreci başladı

Kurum, bu tür çevresel etkenlerden daha az etkilenen silikon izolatörlerin kullanımına geçiş sürecinin başlatıldığını açıkladı.

İhale sürecinin tamamlandığını ve silikon izolatörlerin ülkeye gelmeye başladığını belirten KIB-TEK, bu dönüşüm tamamlandığında benzer arızaların yaşanma olasılığının önemli ölçüde azalacağını bildirdi.

“Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür ederiz”

Açıklamanın sonunda, kesintiden etkilenen vatandaşlardan özür dilenerek şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın yaşadığı kesintiler nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü ifade eder, anlayışları için teşekkür ederiz.”