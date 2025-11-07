Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) iş birliğiyle 13-15 Kasım 2025 tarihleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan kongre, ekonomi, finans, emek ve girişimcilik alanlarında yapılan tüm teorik ve ampirik çalışmalara açık olacak. Genel oturumlar, paneller ve bildiri sunumlarını içeren kongre, hem akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hem de Kuzey Kıbrıs’taki akademik ortamın küresel platformda tanıtımını sağlamayı amaçlıyor.

13 Kasım 2025 Perşembe günü, saat 09.30’da Açılış Töreni ile başlayacak olan söz konusu kongreye, uluslararası düzeyde tanınan akademisyenler yanında Türkiye ve bölgede bilinen iktisatçılar da davetli konuşmacı olarak katılacak. Davetli konuşmacılar arasında Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selva Demiralp ve Prof. Dr. Kâmil Yılmaz, Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Banu Demir Pakel ve Prof. Dr. Martin Ellison, Queen’s Üniversitesi’nden Prof. Dr. Glenn Jenkins, Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kara ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Taymaz yer alacak.

DAÜ’lü Akademisyenler, Düzenleme ve Program Komitesi’nde

Kongrenin akademik vizyonunun oluşturulmasında görev alan Düzenleme Komitesi üyeleri arasında, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim ile DAÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa İsmihan da yer alıyor.

“Finans ve Girişimcilik Alanlarında 36 Farklı Oturum Gerçekleştirilecek”

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, kongrede toplamda 150’yi aşkın bildirinin sunulacağını belirterek ekonomik büyüme, enflasyon dinamikleri, sürdürülebilirlik, finansal istikrar, para ve bankacılık, firma dinamikleri, uluslararası ticaret, emek piyasaları, çevresel ekonomi, toplumsal cinsiyet ve eşitsizlik, tarım ve gıda, teknoloji ve ekonomik dönüşüm gibi ekonomi, finans ve girişimcilik alanlarında 36 farklı oturumun gerçekleştirileceğini aktardı. Prof. Dr. Besim ayrıca kongre kapsamında “Değişen Dinamiklerle Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Dönüşümü” başlıklı bir panelin de düzenleneceğini ifade etti.

Kongrenin bilimsel içeriğini şekillendiren Program Komitesi üyeleri arasında ise, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü’nden Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nigar Taşpınar, Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mete Feridun, Prof. Dr. Cahit Adaoğlu, Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok, Prof. Dr. Eralp Bektaş, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Kıdemli Profesör Prof. Dr. Nesrin Özataç; Ekonomi Bölümü’nden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Yorucu, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağay Coşkuner, Prof. Dr. Hasan Güngör, Yrd. Doç. Dr. Yenal Süreç, Kıdemli Profesör Prof. Dr. Cem Payaslıoğlu ve Kıdemli Profesör Prof. Dr. Gülcay Tuna Payaslıoğlu; İşletme Bölümü’nden Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut ve Prof. Dr. Sami Fethi; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden ise Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen ile Doç. Dr. Umut Bozkurt yer alacak.

Katılımcılar, etkinlik boyunca hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar hakkında güncel bilgi edinecek ve kendi çalışmalarını uluslararası akademik toplulukla paylaşma fırsatı bulacak. Kongre hakkında detaylı bilgiye Türkiye Ekonomi Kurumu’nun resmî web sitesi tek.org.tr/conference/2025 adresinden ulaşılabiliyor.