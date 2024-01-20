Polisin açıklaması şöyle:

18.01.2024 tarihinde, Girne’de, Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan Kıb-Tek’e ait tesis içerisinde bulunan kilitli konteynerin kilidi kırılarak hasara uğratıldıktan sonra konteyner içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 700 kg. ağırlığında çıplak kablo ile 180 kg ağırlığında boyun bağı çalınmıştır. 

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            Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Kurum çalışanı S.Ç.(E-54) ve H.Ö.(E-43) tutuklanmıştır.

            Yürütülen ileri soruşturmada zanlıların çalmış oldukları kabloları bir hurdacıya 103.000 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.