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Yürütülen ileri soruşturmada zanlıların çalmış oldukları kabloları bir hurdacıya 103.000 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Kurum çalışanı S.Ç.(E-54) ve H.Ö.(E-43) tutuklanmıştır.

18.01.2024 tarihinde, Girne’de, Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan Kıb-Tek ’e ait tesis içerisinde bulunan kilitli konteynerin kilidi kırılarak hasara uğratıldıktan sonra konteyner içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 700 kg. ağırlığında çıplak kablo ile 180 kg ağırlığında boyun bağı çalınmıştır.

Polisin açıklaması şöyle:

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