Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

19.01.2024 tarihinde, saat 09:45 sıralarında, Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi boyunca FT 010 plakalı salon aracı batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Kerem REZZAKİOĞLU (E-26), seyrettiği yolun sağında bulunan Memo 1 isimli petrol istasyonu önüne geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre yolun solundan sağına doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Tuğçe ŞUKUF (K-14)’a çarpmıştır.



Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Tuğçe ŞUKUF, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Kerem REZZAKİOĞLU tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.